Loket voor schrijnende gevallen

In mei nam ik het bijna failliete restaurant op onze camping over. Vol goede moed begon ik samen met de overgenomen werknemers aan deze uitdaging. Vanwege de huidige coronamaatregelen is het restaurant weer dicht. Hierdoor dreig ik nu de tijdelijke contracten van mijn werknemers te moeten beëindigen en lig ik hier wakker van. Welke opties heb ik in deze situatie?