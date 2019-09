Wall Street kleurt groen

De leidende Dow-Jonesindex stond omstreeks 19.40 uur (Nederlandse tijd) 0,5 procent hoger op 26.854 punten. De brede S&P 500 noteerde 0,3 procent in de plus op 2984 punten en technologiebeurs Nasdaq won 0,2 procent tot 8130 punten.

Het ministerie van Arbeid maakte bekend dat de banengroei, exclusief de landbouwsector vorige maand uitkwam op 130.000. Dat waren er 30.000 minder dan waar kenners in doorsnee op rekenden. De werkloosheid in 's werelds grootste economie was stabiel op 3,7 procent. Het banenrapport is van groot belang voor het rentebeleid van de Fed.

Renteverlaging

De opmerkingen van Powell hadden nauwelijks invloed op de algehele verwachtingen in de markt over ophanden zijnde rentestappen. Nog altijd wordt alom rekening gehouden met een renteverlaging later deze maand. Powell wees er andermaal op dat de Fed klaarstaat om in te grijpen als dat nodig is.

Veel aandacht ging uit naar techreuzen. Dit na berichten dat Amerikaanse staten bij het kartelonderzoek naar Google, onderdeel van Alphabet, ook bedrijven als Facebook en Amazon in het vizier hebben. Facebook en Amazon verloren tot 1,8 procent. Alphabet raakte op zijn beurt 0,2 procent van zijn beurswaarde kwijt.

Koersen

Automaker Ford (plus 0,3 procent) ligt naar verluidt ook onder een vergrootglas van autoriteiten. Volgens The Wall Street Journal begint Justitie in de VS een onderzoek naar de automaker vanwege mogelijk verboden afspraken over emissietesten met de staat Californië. Ook het Japanse Honda, en Duitse automakers BMW en Volkswagen zijn bij de afspraken betrokken.

Yoga- en sportkledingmerk Lululemon Athletic won bijna 7 procent. Het bedrijf verhoogde zijn verwachtingen voor heel 2019.

De euro was 1,1032 dollar waard, tegen 1,1042 dollar eerder op de dag. De prijs van een vat Amerikaanse olie steeg 0,7 procent tot 56,68 dollar. Brentolie werd 1,1 procent duurder tot 61,60 dollar per vat.