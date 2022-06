KKR-consortium doet overnamebod op fietsenbedrijf Accell gestand

Met de deal is 1,6 miljard euro gemoeid. Eind vorige week eindigde de termijn waarop aandeelhouders hun stukken konden aanbieden. Eerder was al bekend geworden dat enkele grote aandeelhouders het bod te laag vonden. KKR en de andere kopers wilden zich verzekerd weten van 80 procent van alle aandelen om de overname te laten doorgaan, wat al een lagere drempel was dan de gebruikelijke 95 procent.

Veel aandeelhouders hebben kritiek op overnamesom en procedure. Nu KKR de overnamesom aanhoudt, blijft er een deel beursgenoteerde slecht verhandelbare stukken van Accell over.

Accell, ook bekend van fietsenmerken Koga, Babboe en Lapierre, verwacht onder de hoede van de nieuwe eigenaren internationaal sneller te kunnen groeien. Als het bedrijf van de beurs gehaald wordt, zou het gemakkelijker zijn om vooraf flink te investeren in verdere uitbreiding op buitenlandse markten, waaronder de Verenigde Staten.