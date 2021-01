Blik beleggers op cijfers zwaargewichten als KPN en Philips

Gezondheidstechnologieconcern Philips geeft op maandag een kijkje in de boeken. Naast de cijfers over het afgelopen kwartaal gaat de aandacht ook uit naar de vooruitzichten voor dit jaar. Door de coronapandemie is veel reguliere zorg in ziekenhuizen afgeschaald. Dat kan negatief doorwerken op bepaalde prestaties van Philips, omdat ziekenhuizen bepaalde investeringen in technologie en apparatuur uitstellen. Daarnaast zorgen de winkelsluitingen ervoor dat het bedrijf minder persoonlijke gezondheidsproducten zoals tandenborstels en scheerapparaten verkoopt.

KPN komt woensdag met een update. Dan wordt duidelijk of het telecombedrijf nog steeds tegenwind blijft voelen door de coronacrisis. In het derde kwartaal bleken bedrijven terughoudender te zijn met uitgaven voor telecomdiensten. Over de eerste negen maanden van 2020 en in het derde kwartaal gingen de opbrengsten dan ook omlaag.

Cijfers

Behalve de zwaargewichten komen op de Amsterdamse beurs nog een trits bedrijven met cijfers. Zo staan ook de resultaten van vastgoedonderneming NSI, groothandelsketen Sligro, toeleverancier aan de chipsector RoodMicrotec, verlichtingsbedrijf Signify en vastgoedfonds WDP op de rol.

In de Verenigde Staten gaat het om grote namen als bijvoorbeeld vliegtuigproducent Boeing en softwarebedrijf Microsoft. Woensdag komen de technologiebedrijven Apple en Facebook met cijfers.

WEF

Het World Economic Forum (WEF) had normaal gesproken deze week in het Zwitserse Davos moeten plaatsvinden. Vanwege de coronapandemie wordt deze dit jaar in mei gehouden in Singapore. Als alternatief vindt deze week een virtuele bijeenkomst plaats: de Davos Agenda. Regeringsleiders, topbestuurders uit het bedrijfsleven en politici komen online bijeen om te bespreken wat de wereld in 2021 nodig heeft.

De Federal Reserve neemt de komende week een nieuw rentebesluit. De verwachting is dat aan de rente niet wordt getornd. Er wordt uitgekeken naar wat Fed-preses Jerome Powell te zeggen heeft over de stand van de economie en of de Fed zijn opkoopregelingen waarmee het de economie ondersteunt aanpast.