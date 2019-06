’Tequila-dochter’ wordt miljardair

De 50-jarige Karen Virginia Beckmann krijgt 35% van de aandelen van het beursgenoteerde Becle in handen, weet Bloomberg te melden. Dat pakket is in totaal $1,9 miljard waard. Daarmee is de Mexicaanse een van de rijkste Latijns-Amerikaanse vrouwen.

De dochter van de huidige baas Juan Francisco Beckmann krijgt daarmee het grootste aandeel in het bedrijf. Haar vader en broer delen een belang van 50%. Gezamenlijk zijn de aandelen van de drie familieleden iets meer dan $5 miljard waard.

Het aandelenpakket betekent overigens niet dat dochter Beckmann het voor het zeggen krijgt in het bedrijf. Want volgens het bedrijf behoudt vader Juan Francisco het stemrecht over de overgedragen aandelen.

Becle is het familiebedrijf achter Jose Cuervo, het tequilamerk dat aan het einde van de 18e eeuw voor het eerst werd gemaakt.