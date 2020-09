Techdebutanten VS stelen show met hoofdrol Snowflake

Deze week kende vooral Snowflake een vliegende start. Het Amerikaanse cloudbedrijf onder leiding van Frank Slootman werd afgelopen woensdag op een voetstuk gezet. Het duurde zelfs een paar uur voordat in Snowflake gehandeld kon worden. Snowflake verkoopt technologie waarmee bedrijven data kunnen beheren op externe servers, zoals de clouds van Amazon of Microsoft.

Eerder deze maand kwam Snowflake al naar buiten met een mooie opsteker. Superbelegger Warren Buffett gaf zijn garantie om mee te doen met de beursgang door het nemen van een een groot belang.

Aan het einde van de week zat nieuwkomer Unity ook in de lift. De koers van het concern dat software levert voor het ontwerpen van videogames schoot uiteindelijk meer dan 30% omhoog. De topman van Unity sloeg virtueel op de beursgong om de handel op Wall Street op gang te brengen.

Eerder dit jaar speelde Nikola nog de hoofdrol bij zijn beursgang. Het bedrijf dat vrachtwagens ontwikkeld aangedreven door waterstof of elektriciteit kreeg de handen massaal op elkaar. Recent is Nikola in negatief vaarwater gekomen doordat er twijfels zijn gerezen over de betrouwbaarheid van de energietechnologie.

Vooral de grote populariteit van techfondsen in de voorbije maanden heeft het klimaat voor beursgangen een flinke steun in de rug gegeven. Beleggers zien vooral brood in ondernemingen die inspelen op de trends die zijn versterkt na de coronacrisis, zoals het werken in de cloud en het omarmen van online gaming.