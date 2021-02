Deze vrouw beleeft succes met dating-app Bumble

Grote aanjager bij het naar de beurs brengen datingapp van Bumble is topvrouw en oprichter Whitney Wolfe Herd. De behoefte om vrouwen te helpen het liefdespad op te kunnen gaan, lanceerde zij in 2014 de app waar vrouwen ook aan het roer staan.

Geliefd

Bij de start van de handel zagen beleggers Bumble ook wel zitten. Het aandeel schoot maar liefst 85% omhoog. De introductieprijs bedroeg $43. Bij de datingapp zijn 42 miljoen actieve gebruikers aangesloten. Bij de grote investeerders doet tenniskampioen Serena Williams ook mee.

De beursgang van Bumble legt Wolfe Herd geen windeieren. Zij kan met de verkoop van aandelen $125 miljoen op haar bankrekening schrijven.

Het grote verschil met andere datingapps is dat bij Bumble het heft in handen heeft. Bij een match is het de vrouw die als eerst een bericht stuurt.