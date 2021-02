Topvrouw dating-app Bumble verdient op beurs meteen $1 miljard

Premium Ondernemen

’CodeSandbox kan uitgroeien tot unicorn’

De Drentse start-up CodeSandbox is vrijdag door de jury van de Young Business Award (YBA) uitgeroepen tot beste start-up van Nederland. Het in 2017 opgerichte bedrijf levert een platform waar ontwikkelaars overal en op elk apparaat stukken code via de browser met elkaar kunnen delen.