Ierse piloten bereid tot praten met Ryanair

De vakbond benadrukt dat het plan nog steeds is om binnenkort te gaan staken bij de Ierse luchtvaartmaatschappij. Alleen als het bedrijf met een goed loonbod komt, willen de boze piloten van hun stakingsvoornemen afzien.

Ryanair moet in meerdere landen vrezen voor stakingen. Niet alleen de Ierse piloten willen het werk neerleggen, ook door Brits en Spaans personeel zijn stakingen aangekondigd. Britse piloten gaan twee dagen in augustus staken en leggen ook in september drie dagen het werk neer. Dit uit onvrede over het uitblijven van een goed loonbod van de prijsvechter. Spaanse cabinepersoneel staakt in september uit protest tegen de voorgenomen sluiting van twee bases op de Canarische eilanden. Net als de Ierse piloten hebben zij nog geen data gekozen.