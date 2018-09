Column: Privacy? Boeien!

Hoe anders is dat in China. Een miljard Chinezen (dat wil zeggen, vrijwel iedere Chinees die bewust leeft!) gebruiken dagelijks de super-app WeChat (Weixin), het Facebook van China. Ze zetten er van alles en nog wat op. Vooral veel foto’s van eten (nationale hobby), maar ook veel familiekiekjes natuurlijk, baby’s en vakantieplaatjes. Met begeleidende teksten.

Censoren

Maar niemand die zich zorgen maakt over de privacy, die is er namelijk niet.

Iedereen gaat er bij voorbaat van uit dat alles wat hij schrijft, zichtbaar is voor de censoren van de Communistische partij. Het is in onze ogen een duivels pact. China heeft Facebook geweerd sinds 2009 en daarmee de markt cadeau gegeven aan de eigen kampioen WeChat. Onuitgesproken voorwaarde voor dit monopolie is dat alle uitwisselingen via het netwerk gemakkelijk gecontroleerd kunnen worden. Eigenaar Tencent heeft die voorwaarde glimlachend geaccepteerd.

Sterke leider

En waar de uitslag van het referendum over privacy in Nederland heel dicht bij fifty-fifty lag, is dat in China heel anders. In China zou – denk ik – minder dan 10% van de bevolking problemen hebben met zulke regels. De overgrote meerderheid is heel blij met een sterke partij en een sterke leider die het beste voor heeft met de bevolking. Zo’n leider moet dus ook in staat zijn om het internetverkeer in de gaten te houden om kwade elementen te weren uit de maatschappij. Dus dit is voor de gemiddelde Chinees geen duivels pact, maar een goede zaak voor de stabiliteit van het land. In vergelijking met onze Westerse vrij individualistische cultuur, kent China een cultuur waarin gezamenlijkheid en sociale harmonie vooropstaan.

Airbnb

Niettemin staan de Amerikaanse internetgiganten te rammelen aan de poorten van de lucratieve Chinese markt. Maar ze moeten zich dan neerleggen bij een hele andere set van regels. Zo werd deze week bekendgemaakt dat Airbnb in China de gegevens van gasten met de politie gaat delen. Net zoals elk hotel ook aan de politie naam en paspoortnummer moet opgeven van alle gasten.

Een Chinese gastheer op Airbnb in Peking realiseerde zich wel meteen een belangrijk nadeel van het gebrek aan privacy: „Ik ben bang dat de dag dat ik belasting moet gaan betalen over mijn inkomsten nu ook nabij is…[1].” Is dat wellicht de reden dat wij Nederlanders ook zo gesteld zijn op onze privacy? Cultuurverschillen ten spijt, te veel belasting betalen probeert iedereen te vermijden.

Arnout van Rijn (1965) woont en werkt in Hongkong. Hij is fondsmanager van Robeco Asia Pacific Equities sinds 2007. Hij werkt sinds 1990 bij Robeco en is voormalig fondsmanager van Rolinco en Robeco Emerging Markets Equities.

[1] South China Morning Post, 30 maart 2018