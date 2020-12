Tesla-baas Elon Musk verhuisd naar Texas

Musk woonde de afgelopen twintig jaar voornamelijk in de omgeving van Los Angeles, waar SpaceX zijn hoofdkantoor heeft. Hij reisde ook regelmatig naar Tesla’s hoofdfabriek in de buurt van San Francisco. De nieuwe fabriek in Texas gaat twee voertuigen voor Tesla bouwen: de pick-up Cybertruck en een elektrische oplegger.

Geen inkomstenbelasting

Mogelijk heeft de verhuizing gevolgen voor de belastingaangifte van Musk, sinds kort de op één na rijkste man ter wereld. Texas kent namelijk geen inkomstenbelasting, terwijl Californië juist een van de hoogste persoonlijke inkomensheffingen in het land oplegt aan zijn rijkste inwoners.

Musk bekritiseert Californië in een interview met de Wall Street Journal en zegt dat de staat zelfgenoegzaam is geworden, en daardoor minder aantrekkelijk voor hem. „Als een team te lang aan het winnen is, hebben ze de neiging om een beetje zelfingenomen te worden”, aldus Musk. „Californië wint al heel lang. En ik denk dat ze dat een beetje als vanzelfsprekend beschouwen.” De topman verhuisde ook zijn persoonlijke stichting vanuit Californië naar Texas.

Dreigement

In mei dreigde Musk zijn Teslabriek in Fremont en hoofdkantoor in Palo Alto in Californië te verplaatsen naar Texas of Nevada. Het dreigement volgde op het besluit van de autoriteiten om hem geen toestemming te geven de fabriek te heropenen tijdens de lockdown die toen gold. Hij noemde de lockdown in Californië eerder „fascistisch” en bestempelde de paniek die is ontstaan na het uitbreken van de coronapandemie eerder als „stompzinnig.”