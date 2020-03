Unilever: 20% meer vraag naar zeep en soep

„De vraag is sinds de uitbraak van het coronavirus in ons land met tien tot twintig procent gestegen”, zegt een woordvoerder. „We hebben dan ook verschillende productielijnen omgezet, dat gaat vrij flexibel. Daardoor hoeven we ook geen extra mensen in te zetten.”

Temperatuur

Unilever heeft in Nederland twee fabrieken: in Breda en Hellendoorn. „Daar wordt gewoon doorgewerkt, maar we nemen strenge maatregelen. Bij alle werknemers wordt bij binnenkomst de temperatuur gemeten er wordt voldoende afstand gehouden en als er mensen zijn met bepaalde klachten moete ze thuisblijven. Bovendien zorgen we ervoor dat werknemers werk en zorg goed kunnen combineren.”

Unliever heeft in Nederland 2600 werknemers. Het kantoorpersoneel blijft sowieso thuis en in het laboratorium in Wageningen zijn er mensen die nog op het werk verschijnen.