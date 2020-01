Beurswaakhond SEC onderzoekt Boeing

Sinds maart vorig jaar worden de 737 MAX-toestellen om veiligheidsredenen aan de grond gehouden, waarmee ook het aantal leveringen van de Amerikanen drastisch daalde. Dat voelt Boeing in de portemonnee. Daarnaast moet het concern luchtvaartondernemingen compenseren voor geleden schade. Bij de twee vliegtuigrampen in oktober 2018 en maart 2019 kwamen alle 346 inzittenden om het leven.

Lening van $12 miljard

Boeing weet zich inmiddels verzekerd van een lening van in totaal 12 miljard dollar bij meerdere banken, bevestigde het concern vrijdag. Het geld is nodig om de problemen met de 737 MAX-toestellen te bezweren, nu de productie van het gewraakte toestel is stilgelegd.