’Vier op tien duurhuurders kunnen hypotheek krijgen’

De meeste van deze duurhuurders kunnen binnen de standaard hypotheekregels een huis kopen. Voor een minderheid is een ’maatwerkproces’ nodig’, stelt de hypotheekadviesketen op basis van de pilot. In totaal telt Nederland volgens BLG Wonen 574.000 huishoudens die huren in de vrije sector. Van hen is 61% duurhuurder.

Volgens de adviesketen moeten duurhuurders verder kijken dan de standaard online berekeningstools, om te bepalen of zij in aanmerking komen voor een hypotheek.

Perfecte huis

Maar onwetendheid is zeker niet de enige reden waarom mensen in een duur huurhuis blijven zitten. Het is ook vaak een bewust besluit, heeft BLG vastgesteld. „Duurhuurders willen graag in één keer het perfecte huis kopen. Er is minder bereidheid tot het doorlopen van een ‘wooncarrière’ van klein naar een groter koophuis. Ook is men weinig bereid buiten de eigen regio te kijken.”

Verhuizen naar een koophuis is in theorie voordeliger omdat een hypotheekbezitter met fiscale steun vermogen opbouwt, terwijl de huurder alles ’kwijt is’. Daarentegen heeft de huurder geen onderhoudskosten en loopt hij niet het risico van een waardedaling, zoals huiseigenaren na de crisis van 2008 ondervonden.