Beleggers schrikken: rentes mogelijk toch niet verlaagd

De AEX-index sloot de dag 0,6% lager af op 546,90 punten. De Midkap verloor 1% en ging naar 797,39. De koersenborden in Parijs (-1%), Frankfurt (-0,4%) en Londen (-1,1%) doken na een verder richtingloze dag ook de rode cijfers in.

De Amerikaanse beurzen stonden bij het slot in Amsterdam ook in het rood, al wist de Dow Jones zich toen nog redelijk te handhaven. De notulen van de Federal Reserve leken er woensdag op te wijzen dat de Fed de rente in september verlaagt, maar na de opmerkingen van Harker zijn beleggers daar dus niet zo zeker van. Donderdagmiddag begint een bijeenkomst van centrale bankiers in Jackson Hole. Fed-baas Jerome Powell spreekt daar vrijdag.

Wachten

En daar wachten beleggers op, zegt macro-econoom Philip Marey van Rabobank. „Het lijkt erop dat de Fed de regie kwijt is. De centrale bankiers zijn het niet met elkaar eens, en de markt verwacht nog twee of drie renteverlagingen. Dat maakt die markten onzeker, en het is aan Powell om die twijfel weg te nemen, door bijvoorbeeld te zeggen dat de Fed bereid is in te grijpen als de economie of economische data daar aanleiding toe geven.”

Handelaar Chris Jongbloed (Saxo) verwacht niet veel van Powells speech. „Hij zegt zelden iets nieuws, en er is onenigheid in het bestuur van de Fed”, ziet ook hij. De handelaar ziet ook hoe Donald Trump eerst belastingmaatregelen aankondigt om de Amerikaanse economie te stimuleren, en ze een dag later weer intrekt. „Maar als de handelsbesprekingen met China nog langer stilliggen, dan komen er heus wel stimuleringsmaatregelen. Je ziet vandaag ook de Chinese yuan wegzakken naar $7,10, daaar gebeurt dus iets.”

In de AEX is Adyen de grootste verliezer met een min van 4,96% op €643,80. De betalingsdienstverlener wist de omzet in het afgelopen halfjaar flink op te voeren naar €221 miljoen. Onder de streep bleef €92,5 miljoen over. Adyen kondigde ook aan maximaal 35.000 (schatkist)aandelen te verkopen. „Maar kenners denken dat de rek qua groei er wel uit is”, verklaart Jongbloed het verlies.

Royal Dutch Shell (-0,3% op €25,28) heeft een bod gedaan op de Australische elektriciteitsverkoper ERM Power. De deal heeft een waarde van omgerekend ruim €377 miljoen. Zwaargewicht Unilever raakt 1% kwijt en gaat naar €54,39, en sleurt daarmee ook de AEX omlaag. Jongbloed: „De hele markt kijkt naar beneden, en dat zal zo blijven totdat er een stevige bodem op 550 punten is gelegd.”

Bankconcern ING (+2% naar €8,58) lag er prima bij, staalfabrikant ArcelorMittal (+2,9% en een slot van €12,49) eindigde bij de hoofdfondsen bovenaan.

In de AMX ging BAM 7,5% onderuit naar €2,86. Het bouwconcern sloot de eerste jaarhelft af met rode cijfers. De bouwer waarschuwde onlangs al voor oplopende kosten bij een aantal projecten. BAM meldde nu ook nog een extra voorziening op sluisproject OpenIJ. Topman Rob van Wingerden zei andermaal de negatieve resultaten te betreuren. „Beleggers dachten misschien dat alles al boven is, maar na deze cijfers zitten er misschien nog meer lijken in de kast”, vreest Jongbloed.

Boskalis ging bij opening bijna 7% achteruit, maar sloot – na een dag in het groen – 3,5% lager op €17,08. De baggeraar zag het bedrijfsresultaat in de eerste jaarhelft afnemen. Het concern liet tevens weten voorzieningen te treffen van ruim €100 miljoen op een aantal contracten, vooral rond offshore windprojecten. Volgens Boskalis zijn de marktomstandigheden in die sector sterk veranderd door het wegvallen van subsidies.

Recordwinst

Stern (+5,5% op €14,45) kwam woensdag nabeurs met cijfers. Het autobedrijf boekte in de eerste jaarhelft een recordwinst. Het resultaat was te danken aan de verkoop van SternLease aan leasemaatschappij ALD. In het aandeel Stern was vanochtend nog niet gehandeld.

Value8 (+2,2% op €5,56) meldde dat diverse partijen interesse hebben getoond in een overname van dochter AmsterdamGold. Volgens de investeerder hebben vier partijen zich gemeld, waarvan er drie een concrete bieding hebben gedaan.

Meer financieel nieuws via de mail? Schrijf je hier in voor onze nieuwsbrief!