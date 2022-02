Betalen via iDEAL groeit verder, acceptgiro in eindfase

In 2021 werden 1,1 miljard betalingen met iDEAL gedaan. Dat is een toename van 28% ten opzichte van 2020. Dat is maar net iets minder dan de groei die deze betaalmethode kende in het coronajaar. Het marktaandeel van iDEAL bij webwinkelen steeg van 69% naar 71%.

Het aantal ingestuurde acceptgiro’s daalde vorig jaar naar 4,4 miljoen. In 2017 waren het er nog 14,5 miljoen, in 1995 zelfs 300 miljoen. De aanbieder Currence stopt er op 1 juni 2023 mee. „Alle nog resterende verzenders van acceptgiro’s moeten daarom tijdig voor die datum overstappen op alternatieven”, zegt Currence, dat ook eigenaar is van iDEAL.

Currence noemt als alternatieven voor de acceptgiro onder andere betaalverzoeken met een iDEAL-betaallink via e-mail of digitaal incassomachtigen.

Meer dan de helft van alle iDEAL-betalingen heeft betrekking op transacties buiten de e-commerce. Met iDEAL worden ook onderlinge mobiele betaalverzoeken afgerekend en bijvoorbeeld verkeersboetes, gemeentebelastingen en beltegoeden.

Het scannen en betalen met iDEAL QR-codes bleef in 2021 in opmars, met een toename van ruim 50% ten opzichte van 2020. Vooral grote goede doelen hebben de codes vorig jaar ingezet om makkelijk en veilig cashloos in te zamelen, aldus Currence. Vorig jaar werden 9,06 miljoen iDEAL QR-codes gescand. Die hebben geleid tot 5,95 miljoen betalingen en donaties.

In 2022 wordt een nieuwe infrastructuur voor iDEAL gelanceerd. De aanbieder stelt dat consumenten dan makkelijk online kunnen bestellen en afrekenen.