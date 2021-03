Meer te kiezen op de beurs: groen of toch grijs beleggen? Ⓒ HH/ANP

Donkergroen, lichtgroen of toch gewoon grijs? Voor beleggers die hun geld duurzaam willen investeren, is er een nieuwe kleurenwaaier. Want sinds woensdag gelden er in de EU regels voor het aanbieden van duurzame beleggingsproducten.