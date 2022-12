Kanye West ziet toch af van aankoop sociaal netwerk Parler

„Deze beslissing is half november genomen in het belang van beide partijen”, valt te lezen in de verklaring. In oktober werd bekend dat de Amerikaan het platform wilde kopen. In een statement over de overname sprak de 45-jarige rapper over „het recht om onszelf te uiten.” De stap volgde nadat zijn accounts op Twitter en Instagram werden vergrendeld, nadat hij daar antisemitische berichten had geplaatst.

In opspraak

Ye is de afgelopen tijd meermaals in opspraak gekomen door controversiële uitspraken. Daardoor stopte sportkledingmerk Adidas de samenwerking met West al. Ook modewinkelketen Gap haalde al zijn kleding al uit de schappen. Donderdag prees de rapper in een uitzending van het extreemrechtse platform Infowars nog Adolf Hitler en de nazi’s. Ook deed hij diverse antisemitische uitspraken.

Parler is zelf ook omstreden. Het vooral bij uiterst rechts populaire Amerikaanse platform roemt zichzelf als het wereldwijde nummer 1-platform waarop je zonder censuur of ingrepen je mening kunt uiten. De app is eerder geweerd uit onder meer de App Store van Apple en de Play Store van Google. Dat gebeurde na de bestorming van het Amerikaanse Capitool op 6 januari 2021. Op het platform zouden onder meer Trump-aanhangers opgeroepen zijn om geweld te gebruiken bij de bestorming.