NXP zet hogere verkopen en winst neer

De verkopen bij NXP kwamen in het laatste kwartaal van 2022 uit op $3,3 miljard tegen $3 miljard in dezelfde periode een jaar eerder. De toename was in lijn met de verwachtingen van analisten.

Bij de autotak, het belangrijkste onderdeel van NXP, nam de omzet toe naar $1,8 miljard. Vorig jaar bedroegen de opbrengsten nog $1,5 miljard.

NXP wist de winstgevenheid afgelopen kwartaal ook te verbeteren. De operationele winst steeg van $807 miljoen naar $980 miljoen, een verbetering van 21% in vergelijking met een jaar eerder..

In de nabeurshandel werd NXP dat een notering heeft in New York, lager gezet. Het aandeel verloor ruim 3%.