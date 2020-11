Toeslagenaffaire: wie was er schuldig?

Verdwenen memo’s, weggelakte rapporten en topambtenaren die elkaar de schuld in de schoenen schuiven. De eerste week van het grootschalige onderzoek naar de toeslagenaffaire kende een aantal schokkende onthullingen. In de podcast Kwestie van Centen bespreken Herman Stam en parlementair verslaggever Leon Brandsema wat er tot dusver aan het licht is gekomen in dit hoofdpijndossier. Wie wist wat en hoe heeft het zo ver kunnen komen dat duizenden ouders onterecht als fraudeur zijn bestempeld? Volgende week staat een aantal prominente politici onder ede. Welke bewindspersonen kunnen een pittig verhoor verwachten, zo vlak voor verkiezingstijd?