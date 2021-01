Carlos Slim duikt op bij KPN: ’Beeld versterkt dat bedrijf overnameprooi is’

KPN maakte vanochtend zijn resultaten over het laatste kwartaal bekend die in lijn waren met verwachtingen van analisten. Op de markt lijkt de aankoop van extra aandelen de hoop te voeden dat er mogelijk een bod op KPN in het vat zit. „De koers van KPN opende na publicatie van de cijfers licht negatief, maar begon te stijgen kort nadat het FD de melding had opgepikt”, constateert Ruben Devos, analist bij KBC.

Prooi

„Een overname door América Móvil van Slim lijkt nu uitgesloten door nieuwe wetgeving die er na zijn eerste poging is gekomen, maar EQT kijk nu ook naar KPN”, zegt Devos. „Dat doen ze mogelijk met Nederlandse pensioenfondsen. Dat kan de angst voor buitenlandse overheersing verminderen. De afgelopen tijd is er interesse geweest van Brookfield, EQT en dat nu ook Slim zijn belang uitbreidt, kan het beeld versterken dat KPN een prooi is op de markt.”

KPN gaf geen commentaar op de uitbreiding van Slims belang. Slims bedrijf América Móvil reageerde niet direct op een verzoek op een toelichting.