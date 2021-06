Belastingen zijn lokaal, terwijl veel activiteiten wereldwijd zijn. Daarom is het lastig om een nieuw belastingstelsel te ontwerpen, legde een fiscalist me eens uit. Bedrijven en vermogens trekken naar plekken waar ze belastingvriendelijk worden behandeld. En toch lijkt het nu te gebeuren: afgelopen weekend bereikte de G7 een akkoord over een minimum belastingtarief.