DAF levert Rusland geen trucks meer

DAF is sinds iets meer dan tien jaar actief in Rusland. Het is „echt een serieuze markt voor ons”, zegt woordvoerder Rutger Kertiens, „al zijn de Franse en Duitse afzetmarkt voor ons aanzienlijk groter.” Behalve een hoofdkantoor in Moskou met 25 werknemers heeft DAF verspreid over Rusland zo’n twintigtal onafhankelijke dealers. Hier werken zo’n 1200 mensen, allemaal Russen.

Het uitstellen en annuleren van orders is geen politiek statement van de vrachtwagenfabrikanten. Ook niet van DAF. Ze worden er door de Amerikaanse en Europese sancties min of meer toe gedwongen. Veel van hun Russische klanten kunnen de trucks niet meer betalen omdat de roebel is ingestort. Of dit op de korte termijn betekent dat de Russische truckbouwer Kamaz profiteert, weet Kertiens niet. „Zij leveren wel een heel ander soort vrachtwagen dan wij.”

DAF rekende voor dit jaar op een topjaar. Het ging er vanuit in 2022 wereldwijd meer dan 60.000 vrachtwagens te leveren. De nieuwe trucks die het bedrijf vorig jaar introduceerde zijn zuiniger en veiliger en daarom populair. Het wegvallen van de Russische markt is voor de productie in Eindhoven dan ook een tegenvaller. Toch zitten ze bij DAF niet bij de pakken neer. „De trucks die wij niet aan Rusland leveren, kunnen we vast ergens anders weer kwijt”, denkt Kerstiens. Van volle parkeerterreinen is voorlopig geen sprake. „We beginnen altijd pas met bouwen als het geld binnen is.”