EU dreigt Twitter met boete en verbanning

„We volgen zeer nauwlettend wat er op Twitter gebeurt sinds de overname door Elon Musk”, benadrukte Breton, die aankondigde dat er voor de kerstdagen nog een ontmoeting tussen hem en Musk zal plaatsvinden.

„Het is absoluut duidelijk dat als Twitter deze regels niet naleeft, we boetes kunnen opleggen. En als de schendingen van de regels doorgaan, kunnen we het platform in Europa sluiten.”

De Europese regels inzake digitale markten en digitale diensten bieden volgens Breton „krachtige instrumenten” om de verspreiding van leugens en haat tegen te gaan. „Twitter moet aan deze criteria voldoen als het op de Europese markt actief wil blijven”, benadrukte hij.

’Transparant’

Eerder zei de Franse president Emmanuel Macron dat Twitter had toegezegd terroristische en extremistische inhoud online te verwijderen. Macron ontmoette Musk tijdens een bezoek aan de VS en had een „duidelijk en eerlijk gesprek”, twitterde de Franse premier vrijdag.

De twee spraken onder andere over „transparant gebruikersbeleid, aanzienlijke versterking van de moderatie van inhoud en bescherming van de vrijheid van meningsuiting”, aldus Macron.

In Brussel leven zorgen over Musks geloof in absolute vrijheid van meningsuiting in combinatie met de inkrimping van het personeelsbestand van Twitter. Daardoor worden mogelijk de inspanningen ondermijnd om zaken als propaganda, haatzaaiende taal en intimidatie via het platform te voorkomen.

Strenge normen

Volgens EU-regels over gegevensbescherming en een nieuwe Digital Services Act (DSA) moeten bedrijven die Europese internetgebruikers bedienen, voldoen aan strenge normen over inhoud, bescherming van de privacy en transparantie van hun algoritmen.

Macron lanceerde in 2019 samen met de Nieuw-Zeelandse premier Jacinda Ardern het initiatief Christchurch Call. Daarin werken wereldleiders samen met technologiebedrijven, waaronder Facebook, YouTube en Google, om terroristische en extremistische inhoud online aan te pakken.

Het initiatief is genoemd naar de Nieuw-Zeelandse stad waar een schutter in 2019 tientallen mensen doodde bij aanslagen op twee moskeeën. Hij livestreamde de aanslagen 17 minuten lang op Facebook voordat het sociale-mediabedrijf de stream verwijderde.