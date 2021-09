Premium Het beste van De Telegraaf

Domper voor vrouw: geen recht op inzage creditcard echtgenoot

Door Marlou Visser Kopieer naar clipboard

Je kunt niet afdwingen dat je inzicht krijgt in het uitgavenpatroon van je partner, ook niet als de creditcard aan de gezamenlijke rekening hangt. Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Amsterdam - Als je een gezamenlijke bankrekening hebt, moet je er maar op vertrouwen dat je partner geen gekke dingen doet. Een vrouw die opeens geen inzage meer had in de afschrijvingen van de creditcard van haar man, die aan hun gezamenlijke rekening was gekoppeld, kan dit ook niet afdwingen.