’Plaatselijke recessie’ na corona-uitbraak Hillegom

Gecorrigeerd voor inwonertal telt Hillegom het hoogste aantal coronabesmettingen: ruim achttien voor elke 10.000 inwoners. Het aantal coronagevallen steeg eerder deze maand opvallend snel, nadat twee besmette personen een bezoek brachten aan Café de Kleine Beurs in het dorp in de bollenstreek. De GGD vreest dat er via-via misschien wel honderden mensen het virus hebben opgelopen.

Tot een officiële lockdown is het in Hillegom niet gekomen, maar uit angst voor het virus zijn veel consumenten toch thuisgebleven, met hetzelfde economische effect tot gevolg, schrijft ABN Amro-analist Nora Neuteboom. „En dat terwijl gemiddeld in Nederland het aantal pintransacties hetzelfde blijft, en zelfs een licht positieve trend laat zien.”

Vrijdag komt het Centraal Bureau voor de Statistiek met detailhandelscijfers over juni, de eerste maand na het einde van de ’intelligente lockdown’ in Nederland. Op basis van transactiedata verwacht ABN Amro een groei van 13% op jaarbasis. Opvallend is dat online boodschappen doen meer een gewoonte lijkt te worden. Ondanks het opheffen van de lockdown daalde het aantal online supermarktbestellingen niet, aldus ABN.