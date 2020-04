Hoekstra krijgt zijn zin, maar losse eindjes blijven over

Minister Wopke Hoekstra (Financiën) Ⓒ ANP

Brussel - Het akkoord dat minister Hoekstra (Financiën) donderdagavond in de Eurogroep sloot was een compromis waarin hij desalniettemin veel heeft binnengehaald. Er komen géén eurobonds en ook wat betreft het gebruik van het Europese noodfonds ESM kreeg hij voor een belangrijk deel zijn zin. Maar er zijn ook losse eindjes. De discussie over het gezamenlijk delen van schuld mag afgewend zijn: deze gaat zeker terugkomen. En snel ook.