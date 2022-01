We pakken vaker een appel: verkoop groente en fruit blijft stijgen

Premium Financieel

Column: rendement, maar dan anders

Mijn aandacht wordt getrokken door een radioreclame van Land van Ons dat de biodiversiteit in ons land wil bevorderen. Dat is ook het primaire doel. Land van Ons is een coöperatie, waarvan de deelnemers als het ware de handen uit de mouwen steken om meer biodiversiteit in het Nederlandse landschap t...