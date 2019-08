'Biochemicals zit prognose Corbion dwars'

Corbion kondigde aan dat de autonome omzetgroei dit jaar "aan de lage kant" van de bandbreedte tussen de 3 en 6 procent zal liggen. Volgens ING is die aanscherping het gevolg van zwakke prestaties op het vlak van biochemicaliën. Voor dit onderdeel wordt op de middellange termijn een autonome omzetgroei van 3 tot 10 procent verwacht, maar in het eerste halfjaar daalde de autonome omzet met 3,9 procent. Dalende verkopen aan de elektronicabranche en de diervoedingsmarkt zijn daar debet aan, stelt ING.

KBC Securities noemt het bedrijfsresultaat van Corbion volgens verwachtingen. Het bedrijf behaalde in het tweede kwartaal een van eenmalige posten geschoond bedrijfsresultaat (ebitda) van 36,5 miljoen euro, wat min of meer overeenkomt met de verwachtingen bij de Belgische bank en de analistenconsensus. KBC blijft verder positief over de "leidende" positie van Corbion op vlak van melkzuren.

KBC hanteert een hold-advies en koersdoel van 28 euro voor Corbion. Ook ING blijft bij zijn hold-advies, bij een koersdoel van 29 euro. Het aandeel stond woensdag omstreeks 10.05 uur 3,9 procent lager op 27,54 euro.