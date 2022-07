Premium Het beste van De Telegraaf

Onderzoek broker eToro ’Particuliere belegger houdt moed erin tijdens beursmalaise en cryptocrash’

Door Johan Wiering

Nederlandse particuliere beleggers bleven hun buy-and-holdstrategie trouw tijdens de afgelopen slechte beursmaanden.

Nederlandse particuliere beleggers zijn niet in paniek geraakt door de forse koersdalingen vanwege de hard opgelopen inflatie en een dreigende recessie. Integendeel, de overgrote meerderheid hield zijn of haar beleggingen in het tweede kwartaal aan of vergrootte deze zelfs.