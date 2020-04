Ondernemers in krediet-ellende

Deze klachten uiten ondernemersorganisaties tegenover deze krant. MKB-voorzitter Jacco Vonhof concludeert dat banken ’te weinig’ kredieten verlenen. „Ik hoor te veel verhalen van ondernemers die zich niet gezien voelen. Banken moeten nu wél gaan leveren.”

„Het loopt helemaal niet goed met de banken en ik maak me daar ernstige zorgen over”, zegt voorman Hans Biesheuvel van Ondernemend Nederland (ONL). Als banken niet snel met geld over de brug komen, vreest hij dat in sommige bedrijven de salarisbetaling in gevaar komt.

Ook op het ministerie van Economische Zaken zijn er zorgen. Staatssecretaris Mona Keijzer zegt dat haar ’vervelende verhalen’ bereiken van ondernemers die hun neus stoten bij het bankloket. De banken rapporteren deze week aan het ministerie hoeveel kredietaanvragen zijn gehonoreerd. Naar verluidt hebben circa 10.000 mkb’ers om zo’n krediet gevraagd. De overheid staat dan voor 75 procent garant.„We zijn dit in kaart aan het brengen”, zegt een woordvoerder van de Nederlandse Vereniging van Banken. Volgens hem zijn banken die kredietverlening nu aan het organiseren: „Dat moet nog goed op gang komen.” ABN Amro-ceo Kees van Dijkhuizen zegt dat het logisch is dat ondernemers moeten aantonen of hun bedrijf gezond is: „We kunnen niet blind alles geven, want anders krijgen we het verwijt dat we de zorgplicht niet hebben nageleefd. We moeten dus een minimale controle doen.”

