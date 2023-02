Kabinet: kwart miljard voor vulling gasvoorraden

Het kabinet, dat afgelopen maanden zorgen uitte over de gasvoorraad voor eind volgend jaar, kondigt vrijdag opnieuw een subsidieregeling aan. Die is onder andere bedoeld om de gasopslag Bergermeer verder gevuld te krijgen, de grootste vrij toegankelijke gasopslag van West-Europa.

Momenteel zijn Europese voorraden nog voor 60% gevuld, volgens cijfers van Gasinfrastructure Europe. Gas kost €59,60 per megawattuur, tegen €350 in augustus vorig jaar. Komende week wordt opnieuw een vorstfront verwacht. Het kabinet denkt dat de huidige voorraad toereikend is voor de huidige winter.

Maar afgelopen zomer bleek het vullen van de gasopslagen financieel niet aantrekkelijk voor marktpartijen. Doorgaans worden in die maanden, tegen lage prijzen, de voorraden bijgevuld. De gasprijs was die zomer echter zelfs hoger dan in de winter. „De extreem hoge gasprijs maakte het opslaan van gas financieel risicovol”, aldus het ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Zo’n situatie wil het dit jaar voorkomen.

Hoewel de omstandigheden nu door goed gevulde opslagen en een minder hoge gasprijs wel gunstiger zijn dan vorig jaar, blijft het volgens het kabinet onzeker hoe de Europese gasmarkt zich ontwikkelt.

Bergermeer

De extra subsidie moet bedrijven er snel toe aanzetten te beginnen met het vullen van gasopslag Bergermeer. Ook Energiebeheer Nederland (EBN), een staatsbedrijf, vult voorraden bij met eigen inkopen.

Die nieuwe regeling kent meerdere garanties om bijvoorbeeld het prijsrisico voor bedrijven, het verschil tussen de zomer- en winterprijzen, af te dekken. Daarnaast krijgen bedrijven een vergoeding voor operationele kosten, de zogeheten afslag.

De overheid laat bedrijven die inschrijven concurreren bij de aanvraag, om zo een zo laag mogelijke prijs af te dwingen. „Hoe lager de gevraagde steun, hoe groter de kans dat het bedrijf in aanmerking komt”, aldus het kabinet over de voorwaarden.

Stimulering

Dat meldt vrijdag €240 miljoen aan subsidie voor de opslag van 11,8 terawattuur gas beschikbaar te stellen. De 11,8 terawattuur is helft van de capaciteit die, naast het deel dat staatsbedrijf EBN vult, nodig is om het doel van 90% vulling van voorraden te kunnen halen.

De bijna kwart miljard euro kan volgens Economische Zaken en Klimaat nog lager uitvallen. Dat wordt bepaald door het verschil tussen de zomer- en winterprijzen voor gas, dat mogelijk lager kan uitvallen.

„Als de winterprijzen hoger zijn dan de zomerprijzen, zijn er net als vorig jaar vrijwel geen kosten”, aldus het ministerie. Het is bedoeling van het kabinet om gebruikers van het Nederlandse gastransportnet in binnen- en buitenland de eventuele kosten te laten betalen. Den Haag werkt aan een heffing.

Reserve

Staatsbedrijf EBN heeft al de opdracht binnen om de gasopslag Bergermeer te vullen tot 20 terawattuur als bedrijven dat niet doen. EBN zal nog zo’n 7 terawattuur aan gas, die al in gasopslag Bergermeer zit, aanhouden tot het eerste kwartaal van 2024. „In plaats daarvan koopt EBN ander gas in om aan de vraag te voldoen”, aldus het kabinet Hiervoor heeft het zo’n €520,5 miljoen gereserveerd.

De Europese Commissie moet de regeling nog goedkeuren. Uiterlijk eind april kan die dan ingaan.