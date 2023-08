Mag Hak hier voor appelmoes meer vragen dan in Duitsland?

Online supermarkt Picnic meldde eerder dit jaar dat flessen Coca Cola, potten Nutella en Magnum ijsjes voortaan uit Duitsland kwamen, omdat dat hun klanten veel geld kon schelen. Cola kostte eind januari in Nederland €1,83, maar slechts €1,08 in Duitsland. Op Nutella was het prijsverschil €0,23, op een pak Magnums €1,49.

’Apfelmus’

Ook ‘apfelmus’ van Hak bleek goedkoper dan appelmoes uit eigen land. Toch zei de Voedsel en Warenautoriteit in een reactie dat wat Picnic deed niet mag: producten uit Duitsland mogen hier alleen verkocht worden als de etiketten niet in het duits zijn. Terwijl topman Michiel Muller ervan uit ging dat een nederlandse vertaling in de Picnic-app voldoende was. ,,Er is geen consument die het etiket van een fles cola gaat lezen”, zei hij gefrustreerd.

Ook fabrikanten leggen winkelketens en groothandels territoriale beperkingen op. Ze dwingen bedrijven in eigen land in te kopen of bij exclusieve distributiepartners. Die kunnen daardoor niet inkopen in de Europese lidstaat die het goedkoopste is, klaagde de Nationale Winkelraad eerder dit jaar in een brief aan de Kamer. Met grote prijsverschillen met bijvoorbeeld Duitse en Franse supers of drogisterijen tot gevolg.

Interne markt

Minister Adriaansens van Economische Zaken kondigt nu in een brief aan de Kamer aan dat ze de komende maanden laat onderzoeken of wat fabrikanten doen wel mag volgens de regels voor de vrije Europese interne markt. Ook wil de minister weten of de prijzen voor de consument door het gedrag van de fabrikanten worden opgedreven. Het onderzoek, dat gedaan wordt door het Rotterdamse consultancybedrijf Ecorys, moet eind dit jaar klaar zijn.