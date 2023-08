Triodos boekt recordwinst, maar certificatenhouders bloeden

De nettowinst van Triodos bedroeg meer dan €35 miljoen in de eerste helft van 2023. Dat is op jaarbasis bijna twee keer zoveel. Van de winst wordt de helft als dividend uitgekeerd. „De verbetering van onze winstgevendheid stelt Triodos in staat meer positieve impact te hebben voor onze stakeholders, en tegelijkertijd een adequaat financieel rendement te bieden aan onze investeerders”, zegt topman Jeroen Rijpkema in een toelichting op de cijfers.

Bloeden

Dat is een doekje voor het bloeden voor de certificatenhouders. Zij hebben de afgelopen tijd enorme verliezen geleden. Een groep beleggers stelde eerder deze week een massaclaim te gaan indienen tegen de bank. Ze willen een schadevergoeding voor de verliezen die ze hebben geleden op de certificaten (een soort aandelen) van de bank. Die certificaten zijn op dit moment veel minder waard dan het moment waarop Triodos, tijdens de coronacrisis, de handel stillegde omdat te veel beleggers hun stukken wilden verkopen.

De waarde van een certificaat is nu €33, terwijl dat voor het stilleggen van de handel ruim €80 was. De handel werd begin juli hervat. De vorig jaar opgerichte stichting Triodos Tragedie houdt de bank verantwoordelijk voor het verlies.