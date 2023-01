Premium Het beste van De Telegraaf

’KLM-personeel vindt het straf om naar China te vliegen’

KLM-crew draagt op vluchten naar China een mondkapje.

Amsterdam - Een deel van het KLM-personeel vindt het momenteel ’een straf’ om naar China te vliegen. Dat zegt voorman Reinier Castelein van vakbond De Unie. De luchtvaartmaatschappijen en vakbonden laken de ’lappendeken’ aan inreisbeperkingen die momenteel aan het ontstaan is in de Europese Unie als gevolg van de coronagolf die daar is losgebroken.