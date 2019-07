’Hogere hypotheekrente door verzwegen studieschulden’

De meeste studenten bouwen tegenwoordig een flinke schuld op, want zij krijgen geen beurs meer. Ⓒ DIJKSTRA BV

Amsterdam - Het kabinetsplan om een officiële schuldverklaring via de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) op te tuigen, zodat hypotheekverstrekkers duidelijkheid krijgen over een eventuele studieschuld, is afgeschoten door de Tweede Kamer. Daar zijn starters niet mee geholpen, betoogt De Hypotheekshop.