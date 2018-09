’Ik wil Google van de authenticiteit worden’

De laatste Adidas-schoen Yeezy ontworpen door rapper Kanye West schudde de markt weer wakker. Een uniek ontwerp, bedoeld voor exclusieve verkoop, tegen een forse prijs. Binnen enkele weken hadden Aziatische vervalsers een kopie in de markt.

„En dit gebeurt op elk niveau. Mijn moeder is kunstenares. Mijn broer en ik hebben gezien hoe haar werken werden gekopieerd. Dat heeft grote gevolgen. Zoals voor alle mensen die iets unieks ontwerpen. Creatief zijn lukt alleen met keihard werken en doorzettingsvermogen”, zegt Bart Verschoor, oprichter van Seal. „Wij vinden het onacceptabel dat vervalsers daarmee aan de haal gaan en creatieve ondernemers schaden.”

In oogopslag

Seal, gevestigd aan het Amsterdamse Singel, begint 15 april met zijn online platform met blockchaintechnologie. Wie winkelt en een dure fles wijn of prijzig kunstwerk beoordeelt, kan straks via Seals app in een oogopslag op zijn smartphone zien of het product authentiek is.

Vanwege de waarde die door vervalsingen verloren gaan, richt Seal zich op de luxegoederen die, zoals de Adidas-Yeezy van Kanye West, in kleine oplage worden gemaakt, maar eenmaal verkocht grootschalig worden gekopieerd zonder dat de bedenker er iets voor krijgt.

Extra per artikel

Seals markt is niet nieuw. Er zijn concurrenten zoals Walton, voor de bedrijvenmarkt, en VeChain voor de consumentenmarkt. Ook IBM heeft een chip voor dit doel. Maar bij Seal zijn merken ook in staat om geld te verdienen op de beveiliging van producten. Consumenten betalen iets extra per product met het Seal-keurmerk. De chip garandeert authenticiteit en daar tellen kopers graag iets extra voor neer.

De startup werd op blockchain-bijeenkomsten als een van de kansrijkste binnengehaald. Seal staat vlak voor zijn eerste crowdfunding. Geldverstrekkers krijgen tokens. Die winnen aan waarde bij meer vraag naar Seals product. De lancering moet liefst $33 miljoen ophalen. Verschoor wil daarmee een zelfontworpen chip produceren die lijkt op die voor betaalpassen bij de kassa. Hij zoekt hiervoor samenwerking met producenten van luxe artikelen en kunstenaars. De productie kost circa $10 miljoen.

Wijn, kunst, mode

Het bedrijfje werkt voorlopig met een chip van Philips-loot NXP. Die zit straks in alle producten. De token waarmee het geld wordt opgehaald, staat op het netwerk dat ook de digitale munt ethereum beheert. Op Seals eigen blockchain, het online grootboek dat alle transacties volgt en uniek vastlegt, registreren producenten hun artikelen. Wijncollecties, kunst of luxe mode zijn via de chip continu te traceren. Consumenten kunnen diefstal via de app doorgeven aan de politie.

„Het probleem voor ondernemers is dat ze hun producten via softwaresystemen slechts tot in de winkel kunnen volgen. Wat er daarna mee gebeurt, missen ze”, zegt Verschoor. „Daar gaan wij ze bij helpen. Ik wil de Google van de authenticiteit worden.”