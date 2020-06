’Dit is Davos in het klein’

in plaats van wantrouwen, het is al sinds dag één het credo van zijn Big Improvement Day (BID). Sinds 2008 komen bedrijfsleven en overheid samen op de derde dinsdag in januari. ,,Elkaar iets gunnen”, zegt Van Hessen in de tuin achter het kantoor van pr-bureau Winkelman en Van Hessen, waarvan hij mede-eigenaar is. ,,De code van de BID is het, om elkaar te helpen. Om de telefoon aan te nemen als een BID-partner belt. En om binnen 24 uur te reageren op een vraag.” Trots citeert van Hessen Staatsraad en meervoudig commissaris Dick Sluimers: ,,Het is Davos in het klein.”

,,Er worden ideeën geboren, die wortel schieten”, reageert Steven Luitjens in de Haagse tuin. Hij is strategisch adviseur op it-gebied bij Binnenlandse Zaken. ,,Een jonge ondernemer die me kende van de BID belde me met een idee voor deze corona-tijd: de app waarmee je alle contacten kan informeren als je besmet bent geraakt met corona.” Zo krijgen degenen die de afzender pas hebben ontmoet, de kans om zich te laten testen. Het virus krijgt het dan moeilijker om zich te verspreiden.

,,Binnen een maand staat er nu een consortium van 20 bedrijven”, vervolgt Luitjens. ,,De 160 medewerkers doe het voor niets.” Minister Hugo de Jonge (Gezondheid) maakte al bekend dat de app snel wordt getest.

Van Hessens dag met honderden kopstukken begon in 2008 in de Rai in Amsterdam, verhuisde naar het Circustheater in Scheveningen en zal komende decennia plaatsvinden in het gloednieuwe AFAS theater in Leusden: ,,We hebben een strategische samenwerking voor langere tijd”, zegt de relatie-makelaar. ,,Komend jaar zijn er voor het eerst 200 jongeren bij. Mogelijk beginnen we ooit een BID voor jongeren.”

Natuurlijk heeft de organisatie, waarvoor voortdurend met iedereen moet worden overlegd, een positief effect op Van Hessens pr-bureau. ,,Dat klopt”, reageert hij, ,,maar mijn drijfveer is het, om maatschappelijk echt iets te betekenen. Mijn vader zei al tegen me: ’Jij hebt van je karakter je beroep gemaakt’.”