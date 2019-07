Accell groeit hard met e-bikes

Heerenveen - Fietsenfabrikant Accell heeft de omzet op zijn belangrijkste markten in het eerste halfjaar flink zien groeien. Dat had het bedrijf met name te danken aan de toegenomen vraag naar elektrische fietsen. De Noord-Amerikaanse tak van Accell liet geen verbetering zien. In het derde kwartaal wil de onderneming een strategische evaluatie afronden.