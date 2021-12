Justitie eist vrijspraak voor Eindhovense vastgoedondernemer

Binnenland

Bijna 8 miljoen euro cash aangetroffen in woning Rotterdam

De politie is donderdag 9 december op bijna 8 miljoen euro gestuit, toen zij een doorzoeking deden in een woning in Rotterdam. De doorzoeking vond plaats in een lopend strafrechtelijk onderzoek van de Zeehavenpolitie naar een mogelijk corrupte havenmedewerker. Er is nog geen verdachte aangehouden.