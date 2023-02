Portugese warmte in hartje Amsterdam

Voorbijgangers in Amsterdam eten het lekker warm op met een kop koffie erbij. En dat is goede Italiaanse koffie, want voor deze spontane actie stelt Jolijn Middelhoff overdag haar restaurant Pasta e Basta beschikbaar. „De hele ploeg is hier in de keuken bezig met het bladerdeeg en de crème voor onze Portugese lekkernij, die we in Harderwijk serveren bij de koffie”, licht de chef toe.

„We kunnen de inkomsten hiervan goed gebruiken”, bekent Robert Jan Nijland, eigenaar van ’t Nonnetje, terwijl iemand wat pastéis laat inpakken voor thuis. Want wat we bij de verbouwing van het oude pand allemaal tegenkwamen...” Hij verwacht veel bekenden die cakejes komen halen: „Chefs Robert Kranenborg, Jonnie Boer en Ron Blaauw, maar ook presentator Martijn Krabbé en dj Gerard Ekdom. Ze zouden allemaal even komen!”