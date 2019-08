Krimp economie Duitsland bevestigd

Volgens het statistiekbureau kwam de krimp, zoals eerder gemeld in voorlopige cijfers, uit op 0,1 procent, tegenover een groei van 0,4 procent in het eerste kwartaal. Economen gingen gemiddeld ook uit van een achteruitgang met 0,1 procent. Op jaarbasis is de voornamelijk op export gerichte economie tot stilstand gekomen, tegen een groei van 0,6 procent in de voorgaande periode.

