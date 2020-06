Toch nog een beetje jazz in Duketown

Hoewel vanwege de coronacrisis het drukke en gezellige festival Jazz in Duketown was afgelast, liet zij gasten op 32 kamers rondom de binnenplaats van haar hotel toch van de muziek genieten. Het was een hartverwarmende bijeenkomst. Zelfs bij het ontbijt de dag erna zong de Rotterdamse zangeres Joke Bruijs nog. Voorzitter Gaby Westelaken van de Stichting Jazz in Duketown beloofde in 2021 met een spetterend vierdaags pinksterfestival terug te komen.

Rademaker: „Maar gasten kunnen behalve de weer opengestelde musea in de stad en de Sint-Janskathedraal ook de omgeving verkennen. Je fietst zo van de stad het mooie Bourgondische platteland op.”