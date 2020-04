JPMorgan overweegt uitstel dividend

JPMorgan schrapte het inkoopprogramma van eigen aandelen maar heeft zijn dividenduitkering, anders dan veel banken en verzekeraars in Nederland, nog niet uitgesteld vanwege de coronacrisis. De bank overweegt dat nu, schrijft Dimon, al tien jaar topman van de bank met $2,7 biljoen onder beheer, in een pagina’s lange brief die op Wall Street wordt gespeld.

Daarin stelt Dimon dat de bank goed gekapitaliseerd is, maar ’niet immuun’ voor de klappen die iedereen krijgt in de coronacrisis.

Na ’een zware recessie’ zouden bedrijven gestructureerd stappen moeten nemen richting een opleving van de productie, aldus de topman.

Jamie Dimon is een van de weinige topbankiers die sinds de kredietcrisis overeind bleef op Wall Street. Hij is een ook van de meest zichtbare bankiers in het publieke debat, bijvoorbeeld over in zijn ogen slechte financiële regelgeving, het Amerikaanse onderwijs en de gezondheidszorg.

Geen steun van overheid

In de brief is Dimon hierover nu wel terughoudend, behalve dat hij zich dankbaar toont voor de goede medische steun die hij kreeg. De markt keek uit naar zijn terugkeer naar het publieke debat, na een hartoperatie begin maart na een scheurtje in zijn aorta, waarvan hij afgelopen week naar eigen zeggen herstelde.

De bank is voldoende gekapitaliseerd om de huidige crisis te doorstaan, zegt Dimon. De bank zal geen steun van de overheid vragen, voegde Dimon toe.

De topman, afgelopen vijf jaar de best betaalde op Wall Street met in 2019 ruim $31 miljoen, is volgens de New York Times de eerste van de grote Amerikaanse banken die zich openlijk over economisch herstel uitlaat midden in de coronacrisis, waar het aantal doden in de Verenigde Staten nog toeneemt.

Bedrijven zouden er voorzichtig en heel gestructureerd toe moeten overgaan om de productie te hervatten. Dat moet na uitgebreide tests van wie er besmet is en wie mogelijk niet, om ’de tijd, de lengte en het lijden veroorzaakt door de economische neergang’ te beperken.