'Verdere krimp omzet Signify'

Volgens een consensus van analistenschattingen die het bedrijf op de eigen website heeft geplaatst, komt de omzet uit op bijna 1,51 miljard euro. In het tweede kwartaal van 2018 was dit nog een kleine 1,54 miljard euro. Dat betekent een omzetdaling op vergelijkbare basis van 3,6 procent, blijkt uit de consensus. Een kwartaal eerder liepen de opbrengsten eveneens terug op jaarbasis.

De voorspelling voor de lampendivisie is een neergang van 19,6 procent. Ook bij de tak die verlichtingsproducten voor de zakelijke markt maakt, wordt een bescheiden krimp verwacht. Voor verlichting voor thuis voorzien de marktvorsers groei, met een plus op vergelijkbare basis van 21,7 procent. De ledverlichtingstak zet waarschijnlijk een vlakke omzet in de boeken, schatten de kenners.

Nieuwe groeiplatformen

Signify denkt voor led-, professionele en thuisverlichting in heel 2019 een vergelijkbare omzetgroei tussen de 2 en 5 procent te realiseren. Bij de lampentak gaat het bedrijf uit van een krimp tussen de 21 en 24 procent.

Het aangepaste bedrijfsresultaat (ebita) ramen de analisten op 138 miljoen euro, tegen 130 miljoen euro een jaar eerder. De winstmarge zou hierdoor uitkomen op 9,1 procent, wat lager is dan de doelstelling van het bedrijf om in 2019 een marge tussen de 11 en 13 procent te bereiken. De nettowinst wordt in doorsnee geraamd op 52 miljoen euro, van 29 miljoen euro een jaar terug. De winstcijfers van vorig jaar zijn niet bijgewerkt voor de effecten van de nieuwe boekhoudkundige regels IFRS 16 en zijn dus niet helemaal vergelijkbaar met de consensus.

Om groei op peil te houden richt Signify zich op nieuwe groeiplatformen. Onlangs werd de overname aangekondigd van twee partijen op het gebied van agriculturele verlichting: het Amerikaanse Once en het Duitse iLox. Ook zet de Nederlandse verlichtingsproducent in op wifi-alternatief lifi waarmee apparaten via het licht verbinding kunnen maken met internet.