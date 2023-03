Premium Het beste van De Telegraaf

Onbekend Nederlands miljardenconcern is steunpilaar voor zorg

Door Gert van Harskamp

De fabriek in Gorinchem is inmiddels industrieel erfgoed. Ⓒ ANP/HH Corbion 31.9 -11.93 %

Het bedrijf wist in coronajaar 2020 vriend en vijand te verrassen met een forse bonus voor het personeel. Op de beurs gaat de koers van het aandeel geleidelijk omhoog en is het dividend al lange tijd gegarandeerd. Maar ondertussen is Corbion, de voormalige suikermaatschappij CSM, misschien wel een van de onbekendste bedrijven. „Met onze technologie helpen we de enorme druk op de gezondheidszorg verminderen.”