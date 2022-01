Rijkste mens Elon Musk knalt nieuwe jaar in: vermogen weer boven $300 miljard

Musk kreeg er door zijn grote belang in Tesla volgens databureau Bloomberg op maandag $33 miljard bij, waardoor zijn vermogen naar $304 miljard steeg. Daarmee heeft zijn positie als rijkste mens nog steviger in handen. Afgelopen jaar zag hij zijn rijkdom per saldo al ruim $100 miljard stijgen.

Vleugels

Het nieuws aan het begin van het nieuwe jaar dat Tesla in de laatste maanden van 2021 een recordaantal auto’s heeft afgeleverd, gaf het aandeel op Wall Street vleugels. Wereldwijd heeft de elektrische automaker afgelopen jaar al bijna 1 miljoen geleverd. Daarmee lijkt Tesla weinig last te hebben van de chiptekorten die andere grote automerken al langere tijd teisteren.

De nummer twee op de rijkenlijst, Jeff Bezos, deed eveneens goede zaken bij de start van het nieuwe jaar. De rijkdom van de Amazon-oprichter die vorig jaar afscheid nam als topman liep ruim $3 miljard op tot net onder de $200 miljard.