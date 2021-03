Brandbrief FNV: coronacrisis raakt jongeren onevenredig hard

Wat U Zegt

Stelling: Rem op hard geluid

Gehoorschade is een toenemend probleem. Van de veertigplussers hebben 1,2 miljoen mensen gehoorverlies. Dat is vaak zo erg, dat een hoortoestel geen overbodige luxe is. Moeten er strengere regels komen voor het geluidsniveau in de openbare ruimte en bij bijvoorbeeld concertzalen en op festivals?