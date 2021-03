Premium Financieel

Analyse: politiek breekt luchtvaartinfrastructuur Schiphol af

Een ’teer, maar onrustig bezit’, zo werd Schiphol door de onlangs overleden voormalig voorzitter van VNO-NCW Hans de Boer genoemd. Wie de verkiezingsprogramma’s erop naslaat, ziet dat wat in decennia rond de Nederlandse luchtvaart is opgebouwd, in een betrekkelijk korte periode vernield kan worden.