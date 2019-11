’T-Mobile-topman gaat WeWork redden’

Dat melden bronnen maandagavond tegen zakenzender CNBC over de aanbieder van flexkantoorruimte.

De 61-jarige Legere, de topman in T-shirts, werkte eerder bij telecombedrijf AT&T en computerleverancier Dell. Sinds 2012 is hij bestuursvoorzitter van T-Mobile, dat ook in Nederland actief is.

WeWork huurt leegstaande ruimtes op knooppunten en knapt die op voor verhuur aan ondernemers.

In september vertrok topman Adam Neumann bij WeWork. Onder zijn aanvoering lukte het niet om WeWork, een leverancier van werkruimte, tegen goede voorwaarden naar de beurs te krijgen. Daarop nam de interesse van beleggers in WeWork razendsnel af.

Daarna volgde een financieringstransactie met investeerder SoftBank, die $10 miljard in de onderneming stak en Neumann als onderdeel van de redding $1,7 miljard meegaf, terwijl het concern noodgedwongen onderdelen moest afstoten.

Inmiddels is de markt voor WeWork niet slechter geworden: over het derde kwartaal vergrootte het zijn invloed in deze kantorenmarkt met flexibel te huren ruimtes tot 69% van het totaal.

WeWork staat dezer dagen voor de rechter. Het is door een aandeelhouder in een collectieve zaak gedaagd vanwege de ontslagvergoeding van $1,7 miljard voor mede-oprichter Adam Neumann. Hij verkocht het merendeel van zijn aandelen. De aandeelhouder vindt de miljardenvergoeding, gezien het instorten van het bedrijf, ’niet te bevatten’.